شاهد.. الدواء الملوث في اليمن يثير غضب النشطاء العرب

العالم - خاص بالعالم

وكأن القنابل والغارات لا تكفي الشعب اليمني، حتى جاء الدواء الملوث ليفتك بأطفال اليمن، أطفال مرضى بسرطان الدم أو اللوكيميا فقدوا حياتهم نتيجة دواء ملوث دخل إلى اليمن من مناطق سيطرة تحالف العدوان السعودي ومرتزقته، تفاعل النشطاء العربي على مواقع التواصل مع هذه الجريمة، حيث كتب" راغب ملي" مغردا حول هذا الموضوع: "عشرة أطفال على الأقل من مرضى سرطان الدم توفوا في إحدى مستشفيات العاصمة اليمنية صنعاء إثر حقنهم بدواء "ملوث" و"مهرب" من الخارج، وقال مصدر طبي إن الدواء كان منتهي الصلاحية، وإن الأطفال توفوا إثر الحقن مباشرة الى متى مظلومية الطفل اليمني! والعالم يتفرج".



وغرد "حمزة المطاع" حول هذا الموضوع كاتبا: "جرعة منتهية الصلاحية أودت بحياة ثمانية عشر طفلا ممن يعانون من مرض سرطان الدم في مستشفى الكويت، من صرح بدخول هذه الأدوية يحاكم من قام بإعطاءهذه الأدوية للأطفال يحاكم. من لايراقب هذه المستشفيات يحاكم".



وجاء في حساب "عبياشي" بشأن هذا الموضوع: "إبليس الأكبر وحلفاؤه قاتلين أطفال اليمن، الا لعنة الله على الظالمين والمنافقين يا ويلهم من يوم عذاب عظيم الا انهم في جهنم وبئس المصير بإذن الله تعالى".

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