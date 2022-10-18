شاهد.. المغاربة يجددون رفضهم للتطبيع ومواقع التواصل تشيد بهم

العالم - خاص بالعالم

كثيرا تحاول الأنظمة العربية المطبعة مع كيان الإحتلال الإسرائيلي تلميع صورتها والترويج لفكرة أن شعوبها مؤمنة بالتطبيع وتؤيده. لكن الواقع مختلف تماما، ففي المغرب آخر الدول العربية المطبعة مع الإحتلال تظاهرات في مدن عديدة رفضا للتطبيع وتأييدا للقضية المركزية.

وشهدت مواقع التواصل تفاعلا واسعا مع تظاهرات المغاربة الرافضة للتطبيع، حيث جاء في حساب "شروق أمل" حول هذا الموضوع: "هذه هي حقيقة الشعب المغربي، فهو رافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل الغاصب، هذا هو الشعب الذي يمثل بلدي الحبيب".

وكتب عثمان حول هذا الموضوع مغردا: "لماذا لا نرى داعمي التطبيع في المناسبات الوطنية أو في المحافل الرياضية، لا وجود لهم أصلا لن تجدهم سوى هنا خلف حسابات وهمية ترفع راية الحب للكيان قاتل الأطفال جل هذه الحسابات تدار من تل أبيب ودبي".

وغردت "نورة" كاتبة: "مدينتي وأعرفها. فلسطين في قلب كل واحد منهم".

يشار أن المغرب رابع دولة عربية أعادة تطبيع علاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي عام 2020، بعد اعلان تطبيع الإمارات والبحرين والسودان، بينما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع الكيان الصهيوني، منذ عام 1979 و1994 على الترتيب.