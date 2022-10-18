22 دولة تتقدم بطلبات شراء الطائرات المسيرة من ايران

العالم - ايران

وقال اللواء صفوي في كلمة القاها امام مؤتمر "العلم والتكنولوجيا" في جامعة "الامام الحسين (ع)" اليوم الثلاثاء في طهران ان اميركا والكيان الصهيوني عاجزتان عن تحقيق نصر امام الشعب الايراني ، مضيفا بأن ايران التي كانت تستورد 80 بالمئة من حاجاتها العسكرية من الخارج قبل انتصار الثورة الاسلامية، باتت الان تنتج 80 بالمئة من معداتها الدفاعية وان 22 دولة تقدمت الان بطلبات شراء الطائرات المسيرة من ايران.

واشار اللواء صفوي في كلمته الى اهمية العلوم والتكنولوجيا في الحقل الدفاعي والانجازات الدفاعية التي حققتها القوات المسلحة الايرانية اثناء عدوان النظام العراقي السابق على ايران في عقد الثمانينات من القرن الماضي قائلا ان هذه الانجازات والانتصارات لم تكن لتتحقق لولا استخدام العلم والتكنولوجيا.