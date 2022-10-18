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كنعاني يرد على تصريحات جوزيف بوريل المسيئة

كنعاني يرد على تصريحات جوزيف بوريل المسيئة
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن تصريحات بوريل المسيئة للدول، "عبارة الحديقة / الغابة نابعة عن عقلية استعمارية غير مقبولة على الإطلاق تعطي الغرب الحق في الغزو والاحتلال".

العالم - ايران

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على تصريحات بوريل التي وصف فيها أوروبا بأنها حديقة، وكتب على صفحته الشخصية على تويتر: "عبارة الحديقة / الغابة نابعة عن عقلية استعمارية غير مقبولة على الإطلاق تعطي الغرب الحق في الغزو والاحتلال".

وأضاف: تلك الحقبة انتهت. العالم متعدد الأقطاب خلف الباب. على الاتحاد الأوروبي إما أن يقبل الحقائق أو أنه سيستمر في التراجع والزوال.

وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قد وصف قارة أوروبا بأنها حديقة وبقية البلدان بأنها غابة.

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كنعاني يرد على تصريحات جوزيف بوريل المسيئة

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