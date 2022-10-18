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العميد عظيمي: محاولات التفرقة في صفوف الشعب الايراني محكومة بالفشل

العميد عظيمي: محاولات التفرقة في صفوف الشعب الايراني محكومة بالفشل
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

أشار قائد مقر النجف الاشرف التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد "محمد نظر عظیمي" الى أهداف الاعداء الشريرة التي أرادوا تحقيقها منذ اليوم الاول لانتصار الثورة الإسلامية، من خلال خلق اثارة التفرقة في صفوف الشعب الإيراني، مؤكدا بان محاولات الاعداء هذه باءت بالفشل على الدوام.

العالم- ايران

وقال العميد عظيمي في حديثه بمسجد "قبا" بمدينة "باوة" التابعة لمحافظة كرمانشاه غرب ایران: ان الشعب الايراني سار على نهج قائده الامام الخمیني (قدس الله سره) الذي استلهمه من النبي الاكرم (صلى الله عليه وآله) وحمل راية الثورة ضد الطاغوت والمستكبرين الذين تمادوا في اجرامهم واستحوذوا على ثروات ايران واستخدموها لمصالحهم غير المشروعة.

وأشار الى مؤامرة الاميركان لزرع بذور الفرقة بين اهالي مدينة "باوة" عبر اطلاق شعارات مثيرة للتفرقة بين الشيعة والسنة والكرد والفرس ظنا منهم أنهم سوف يحققون أهدافهم الخبيثة من خلال مرتزقتهم الذين عاثوا في هذه المدينة فسادا، موضحا ان اهاليها سجلوا مواقف مشرفة في التاريخ بتصديهم لهؤلاء المرتزقة.

وأضاف قائلا: ان الاعداء الذين حاولوا دائما ومنذ انتصار الثورة الاسلامية زرع بذور الفرقة بين القوميات الايرانية قد أخفقوا في تحقيق هذا الهدف.

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