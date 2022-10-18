وزير الداخلية: أمن الخليج الفارسي مرتبط بأمن ايران

العالم- ايران

وأكد وحيدي في تصريح للصحافيين اليوم إن الوضع الأمني ​​في البلاد جيد، وقال: سيطرت الأجهزة الأمنية على أعمال الشغب الأخيرة، وتم اعتقال مثيري الشغب وتسليمهم للسلطات القضائية.

واضاف : إذا وجه أحد ما انتقاد فعليه أن ينتقد بموضوعية، لأنه خلال هذه الفترة كان المجال مفتوحًا وتثار انتقادات، لكن لا أحد يقبل بان يقوم مثيري الشغب باعمال التخريب.

واردف وزير الداخلية بالقول: بالطبع الأعداء ووسائل إعلامهم ما زالوا يحاولون تعكير الاجواء، لكن مساعيهم ستكون بدون جدوى، وأمننا موجه للشعب، بعض شبابنا الذين تم تحريضهم وعبروا عن أسفهم سيُعاملون بالرأفة الإسلامية لأنهم تأثروا بالدعايات الكاذبة، لكن سيتم التعامل وفقا للقانون مع الأشخاص الذين لديهم تاريخ إجرامي وسعوا بإصرار على القيام باعمال الشغب والتخريب.

ومضى وحيدي قائلا: من المستغرب أن تقوم بعض الفضائيات بسهولة بتعليم قضايا الاضطرابات والفوضى، بل تقوم بتوجيه هذه الاعمال أيضًا، وينبغي متابعة هذه القضايا على الصعيد الدولي.

واضاف: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية هي الضامنة لأمن الخليج الفارسي، ولحسن الحظ، لدينا أمن جيد للغاية في هذه المنطقة.

وتابع قائلا: يتوهم الأعداء أن بإمكانهم تعريض أمن البلاد للخطر، وهذا يعني أن أمن الخليج الفارسي معرض للخطر، لأن أمن الخليج الفارسي مرتبط بأمن الجمهورية الإسلامية الايرانية.