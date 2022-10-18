الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٣:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

متحدث الخارجية الايرانية: إطلاق سراح جميع الايرانيين الـ 5 من طاقم الطائرة الفنزويلية المحتجزة في الأرجنتين بعد 129 يومًا من الجهود الدبلوماسية

الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تدشين النظام البديل عن سويفت بين ايران وروسيا قريبا

كنعاني: الأفراج عن 5 ايرانيين من طاقم الطائرة الفنزويلية المحتجزة في الأرجنتين

الرئيس العراقي يلتقي مع السفيرة الامريكية.. ماذا جرى بينهما؟

مصر تصدر قرارا بشأن الإخوان والقرضاوي بعد وفاته

المغرب بصدد إنشاء مصنعي طائرات مسيرة تصنعها 'إسرائيل'

قائد حرس الحدود: الامن المستدام مستتب في حدود البلاد