الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٣:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد حرس الحدود: الامن المستدام مستتب في حدود البلاد

قائد حرس الحدود: الامن المستدام مستتب في حدود البلاد
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد "أحمد علي كودرزي" بان هذه القوات تتولى حراسة 97% من حدود البلاد ، مؤكدا بان الامن المستدام مستتب في هذه الحدود.

العالم- ايران

وقال العميد كودرزي في تصريح له اليوم الثلاثاء لدى لقائه ممثل الولي الفقيه في محافظة خراسان جنوبي آية الله " السيد علي رضا عبادي " في مدينة بيرجند (شرق)، ان ايران لها اطول الحدود والعدد الاكبر من الدول الجارة في العالم بعد روسيا والصين.

واشار قائد قوات حرس الحدود الايراني بان هذه القوات تتولى حراسة 97% من حدود البلاد ، مؤكدا بان الامن المستدام مستتب في هذه الحدود.

ونوه العميد كودرزي الى عدد الزوار الذين تشرفوا هذا العام بزيارة الامام الحسين (عليه السلام) في مراسم الاربعين والذي بلغ 3 ملايين و800 الف زائر، وأكد توفير الامن لكل هؤلاء الزوار حيث أشاد قائد الثورة الاسلامية بهذه القوات لجهودها الجبارة التي بذلتها في هذا الخصوص.

روابط ذات صلة

العميد عظيمي: محاولات التفرقة في صفوف الشعب الايراني محكومة بالفشل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تدشين النظام البديل عن سويفت بين ايران وروسيا قريبا

كنعاني: الأفراج عن 5 ايرانيين من طاقم الطائرة الفنزويلية المحتجزة في الأرجنتين

الرئيس العراقي يلتقي مع السفيرة الامريكية.. ماذا جرى بينهما؟

مصر تصدر قرارا بشأن الإخوان والقرضاوي بعد وفاته

المغرب بصدد إنشاء مصنعي طائرات مسيرة تصنعها 'إسرائيل'

قائد حرس الحدود: الامن المستدام مستتب في حدود البلاد