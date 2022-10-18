مقتل يمني أمام زوجته برصاص عنصر مسلح في تعز

العالم- اليمن

وقالت مصادر محلية إن عنصراً من مسلحي ما يسمى "قوات محور تعز" الموالي للإصلاح، المتمركزة في منطقة العزاز بمديرية الشمايتين، أطلق وابل من الرصاص على المواطن علي سلطان عبدالله العزعزي (65 عاما)، أثناء تواجده مع زوجته داخل مزرعة لهما وسط المديرية، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأشارت المصادر إلى أن المواطن العزعزي قتل أمام زوجته التي كانت تجمع الحشائش من أحد المزارع القريبة منه، ما تسبب لها بصدمة كبيرة، فيما المسلح لاذ بالفرار.

الجريمة الجديدة تأتي في ظل تصاعد عمليات القتل والخطف التي يتعرض لها المواطنون العزل في ريف تعز الجنوبي، الخاضع لسيطرة مليشيا حزب الإصلاح.