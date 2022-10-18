الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في ذكرى "وفاء الأحرار": هذا العام ينتفض الشعب الفلسطيني في مدينة القدس والضفة دفاعا عن حريته ومقدساته

الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في لقاء خاص مع قناة العالم .... شاهد.. قيادي في الإخوان يكشف كواليس الازمة السياسية في مصر

شاهد.. باريس على صفيح ساخن

ناظم: الحكومة العراقية هي من كشفت قضية مصرف الرافدين

في تصريح خاص لقناة العالم.. شاهد.. بن حبتور: صنعاء مع تجديد الهدنة شريطة أن تفضي إلى سلام دائم

بثينة شعبان: قضية الأسرى في سجون الاحتلال مسؤولية الجميع

إصابات إثر اعتداء مستوطنين على الفلسطينيين في رام الله