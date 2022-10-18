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ناظم: الحكومة العراقية هي من كشفت قضية مصرف الرافدين

ناظم: الحكومة العراقية هي من كشفت قضية مصرف الرافدين
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة العراقية حسن ناظم، الثلاثاء، أن قضية الفساد في الضرائب بعهدة القضاء حالياًُ، فيما أشار الى أن الحكومة هي من كشفتها.

العالم - العراق

وقال ناظم خلال مؤتمر صحفي بعد جلسة لمجلس الوراء، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا القوى السياسية لمنح المكلف محمد شياع السوداني الحرية باختيار فريق عمله"، مبينا ان "الحكومة الحالية شرعت بالعمل منذ اليوم الأول لإعادة التوازن في اقتصاد البلد".

واضاف ان "الحكومة قدمت رؤية تكلفت بإصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد"، مشيرا الى انها "من كشفت قضية الفساد في هيئة الضرائب".

وتابع ناظم، ان "قضية الفساد الكبرى في هيئة الضرائب بعهدة القضاء حالياً"، موضحا ان "المبالغ المخصصة لمكتب رئيس الوزراء بموجب قانون الدعم الطارئ لم تصرف مُطلقاً".

واستدرك بالقول، ان "مخصصات الدعم الطارئ بمكتب رئيس الوزراء تتعلق بتعويضات الشهداء والجرحى".

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