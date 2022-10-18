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شاهد.. الفوضى تخيم على مناطق ريف حلب الخاضعة للسيطرة التركية

الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

فوضى عارمة تسود مناطق ريف حلب الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي بعد سيطرة مسلحي "هيئة تحرير الشام" الارهابية على مدينة عفرين وريفها ومحاولتها التمدد إلى مناطق اخرى.

العالم - مراسلون

هيئة تحرير الشام تسيطر على بلدة كفر جنة الاستراتيجية وكافة التلال والقرى في محيطها بعد معارك عنيفة مع الفيلق الثالث وبذلك تكون الهيئة على مشارف مدينة اعزاز اولى مدن درع الفرات شمال حلب.

تجدد الاشتباكات العنيفة بين ميليشيات "هيئة تحرير الشام" و"الفيلق الثالث" في محيط قرية كفر جنة بريف عفرين جاءت بعد اتهامات متبادلة بين الطرفين حول نقض بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بينهما قبل يومين.

فوضى عارمة تسود مناطق ريف حلب الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي بعد سيطرة مسلحي "هيئة تحرير الشام" الارهابية على مدينة عفرين وريفها والمحاولة في التمدد إلى مناطق اخرى.

لا يزال الصمت التركي مهيمنا على المشهدة الميداني في المناطق نفوذها، بالرغم من استهداف قواعدها العسكرية من قبل "هيئة تحرير الشام" المصنفة ارهابيا.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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شاهد.. الفوضى تخيم على مناطق ريف حلب الخاضعة للسيطرة التركية

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