دول لا تتحدث الفارسية تنفق الاموال لانشاء قنوات ناطقة بالفارسية

العالم- ايران

واضاف بهادري جهرمي في تصريح صحفي اليوم: ان شعبنا قرر قبل 40 او 50 عاما لياخذ بزمام اموره وينال الحرية والاستقلال؛ وانطلاقا من ذلك انتفض وحقق ثورته، وبرهن على استعداده طوال العقود الاربعة الماضية ليدفع ثمن الحريته والاستقلال والتحرر من الرضوخ تحت هيمنة الاستعمار وتقرير مصيره بنفسه.

واضاف : ان الثورة الاسلامية في ايران تحمل رسالة واضحة الى الشعب، بان يعتمد على نفسه ويقف على قدميه.

واستدل متحدث الحكومة بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية؛ مبينا ان سماحته اكد بان هؤلاء لا يمنحون عملا الى اي احد دون مقابل، وانما يبحثون عن بقرة حلوب.