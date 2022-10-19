الولايات المتحدة تندد بسجن أحد مواطنيها في السعودية

العالم - السعودية

وقال نائب المتحدّث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إنّ بلاده عبّرت بشكل مستمر ومكثّف عن هواجسها حيال هذه القضية، مضيفاً أنّه لا ينبغي أبداً تجريم حرية التعبير في المملكة.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إنّ سعد ابراهيم الماضي اعتقل في مطار الرياض العام الماضي وحكم عليه بالسجن ستة عشر عاماً مع منع السفر ستة عشر عاماً أخرى بعد انقضاء العقوبة، مع العلم أنّ عمر المعتقل اثنان وسبعون عاماً بحسب نجله الذي قال إنّ الاعتقال تمّ بسبب اربع عشرة تغريدة نشرها على مدى السنوات السبع الماضية انتقد فيها الفساد في السعودية وجريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.