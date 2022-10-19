الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وفد رفيع المستوى من حماس يزور دمشق اليوم

وفد رفيع المستوى من حماس يزور دمشق اليوم
الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن وفدًا من الحركة برئاسة خليل الحية رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، يزور دمشق  الأربعاء.

العالم-فلسطين

وقال قاسم في تصريح صحفي مقتضب: إن وفد الحركة يزور دمشق ضمن وفد قيادي من الفصائل الفلسطينية.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، قالت حركة "حماس"، إنها ماضية في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، خدمةً لأمتنا وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا.
وأكدت "حماس"، في بيان لها في حينه، "موقفها الثابت من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفضها أي مساس بذلك، معبرة عن دعمها لكل "الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".

وتطلعت لاستعادة سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وتدعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها.

وأعربت عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

روابط ذات صلة

'إسماعيل هنية' يؤكد على أن 'قضية الأسرى' على رأس أولويات 'حماس'

برهوم: استهداف الاحتلال لأبناء شعبنا حول العالم 'إرهاب منظّم'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لليلة الخامسة على التوالي.. احتجاجات تونس تمتد إلى عدة أحياء في العاصمة التونسية

وفد رفيع المستوى من حماس يزور دمشق اليوم

العراق: مقتل 150 من قيادات "داعش" خلال العام الجاري

صحيفة وول ستريت جورنال.. الجيش الأميركي "ضعيف"..والحالة أسوا في سلاح الجو

سلطنة عمان: ندعم سيادة واستقلال سورية

"أن بي سي": واشنطن تدرس خفض تمثيلها في السعودية