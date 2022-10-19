اقتصاد إيران يحتل المرتبة الـ 21 في العالم

العالم - ايران

واصدر صندوق النقد الدولي تقريرا حول الناتج المحلي الإجمالي لـ 192 دولة في العالم، بما فيها إيران، في العام 2022.

وتوقع التقرير أن تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإيران إلى ألف و 599 مليار دولار في العام الجاري بناءً على مؤشر القوة الشرائية مسجلا بذلك زيادة قدرها 150 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.

الصين اكبر اقتصاد في العالم

هذا واكد التقرير ان الناتج المحلي الإجمالي لصين يبلغ 30 ألف و74 مليار دولار لتكون أكبر اقتصاد في العالم في العام 2022 وتأتي الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة الثانية حيث يبلغ ناتجها المحلي 25 الف و 35 مليار دولار فيما تاتي الهند في المرتبة الثالثة بانتاجها المحلي البالغ 11 الف و 665 مليار دولار تلتها كل من اليابان والمانيا وروسيا و اندونيسيا و البرازيل و بريطانيا وفرنسا وتركيا و ايطاليا والمكسيك و كوريا الجنوبية وكندا و اسبانيا و السعودية وتايوان و مصر و استراليا على التوالي.

وتُعرف "توفالو" بأنها أصغر اقتصاد في العالم حيث تبلغ قيمة ناتجها المحلي الإجمالي 63 مليون دولار.