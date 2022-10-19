قوى الامن الداخلي الايرانية: أمن ونظام المجتمع خط أحمر

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به في مدينة شيراز حول الاحداث الاخيرة في البلاد بان نظام وأمن المجتمع هو الخط الأحمر لقوى الامن الداخلي وقال: ان قوى الامن الداخلي المضحية لا تتوانى عن بذل اي جهد لتحقيق هذين الامرين وعلى الاعداء أن يعلموا بان اثارتهم الاجواء لن تصرفها عن مسار اقتدارها لحظة واحدة.

وأضاف: لا مكان للاحتجاج الذي يؤدي إلى الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن والضرر في بلادنا ، ولن تتسامح قوى الامن الداخلي أبدًا مع الافراد الذين يسعون وراء مثل هذه الأهداف.

وقال: بحسب القانون فإن على قوى الامن الداخلي التصدي لأي جرم مشهود ومن ضمنه إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، كما أن الإخلال بأمن ونظام المجتمع يعد من الجرائم المشهودة، ومن غير المقبول لقوى الامن الداخلي ان تقف موقف المتفرج في مثل هذه الحالات.

كما أشار العميد رضائي إلى دور العابثين والمخلين بنظام المجتمع في الاضطرابات الأخيرة ، وقال: يجب أن يتأكد هؤلاء الأشخاص من أن أفعالهم لن تمر دون رد في أي موقع هم فيه.

وتابع العميد رضائي: في أعمال الشغب الأخيرة، قام عدد من الشخصيات غير الواعية والمجرمين والمتهمين وذوي النفوذ بالتحريض على الفتنة بكلماتهم وأنشطتهم وادوا الى إحداث خسائر بشرية ومادية، وعليهم ان يتحملوا مسؤولية ذلك.

واعتبر تعزيز إيران الإسلامية ، وقطع الاعتماد على الدول والحكومات الأجنبية في مختلف القطاعات ، وتقوية عفة وحجاب المرأة كقوة وطنية ، من أسباب عداء الاستكبار، وقال: من الصعب عليهم تحمل وجود إيران قوية ، الامر الذي يجعلهم يسعون كل يوم لخلق فتنة جديدة للشعب والبلاد، لكنهم يجهلون حقيقة أن الشعب الإيراني شعب يقظ ولن ينخدع بمؤامراتهم.