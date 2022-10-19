مشاكل العراق متراكمة واي حكومة مقبلة لن تأتي بعصا سحرية

العالم - خاص بالعالم

وقال مغناير في حوار مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث" إن الطريق في العراق اصبح سالكا، فبمجرد اختيار السيد محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء وهو الذي كان سبب انتفاضة التيار الصدري الى الشارع والذهاب نحو الاقتتال الشيعي الشيعي، يدل على ان الائتلاف العراقي قد قرر في المضي بانتخاب رئيس الوزراء وبتشكيل الحكومة دون ان يلتفت الى ما يريده التيار الصدري الذي انهزم في نهاية الامر بتركه السياسة وبالذهاب نحو الصدام المسلح في شوارع بغداد، وهذا ما افقده الورقة القوية التي كان قد ربحها والتي كان يستطيع ان يؤسس عليها بفرض ارادته على الحكومة العراقية المقبلة.

واضاف: وبالتالي بعد ان صرح السيد مقتدى الصدر بأنه لن يشترك في الحكومة ويرفض اي تدخل من قبل اي طرف ينتمي الى التيار الصدري وهذا كان قرارا جيدا لانه قد فقد الدعم في الشارع وفقد الدعم السياسي بعد القرارات الخاطئة التي اتخذها، وبالتالي نحن نرى بأن اتحاد الاحزاب الشيعية التي اتفقت فيما بينها قد قررت بالمضي للحفاظ على استقرار العراق وعلى امنه وبعدم الالتفات الى ما يريده التيار الصدري.

وتابع: لا نستطيع ان نتكلم عن العراق دون التكلم عن موقف التيار الصدري، عندما فشل التيار الصدري في موقفه من اختيار السيد السوداني وهو تحدي للسيد مقتدى الصدر وقد نجح هذا التحدي بالمرور مرور الكرام ووصول السيد السوداني الى رئاسة الحكومة وبالتالي يقول السيد مقتدى انا لا اريد المشاركة فأبقى خارج الحكومة، إذن لماذا يحتاج السياسيون العراقيون في التيار الشيعي أن يأتوا بأشخاص ياخذون بعين الاعتبار ما يريده التيار الصدري مادام هو يريد البقاء خارج الحكومة وهذا افضل للعراق في الوقت الحالي.

واشار مغناير الى ان هناك مشاكل متراكمة في العراق منذ 19 عاما، ولن تستطيع اي حكومة ان تاتي اليوم ويكون لديها العصى السحرية لتحل مشاكل العراق باكملها، ومشكلة الفساد هي مشكلة متواجدة في البلد ودول اخرى ايضا، والجميع متورط بالفساد في العراق دون استثناء...