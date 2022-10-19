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فيديوغرافيك.. تفكيك خلية تجسس للموساد في ماليزيا

الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

نجحت أجهزة الأمن الماليزية في تفكيك شبكة تجسس للموساد "الإسرائيلي" وتحرير ناشط فلسطيني خطفته، خلال 24 ساعة من خطفه.

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تفكك خلية تجسس لـ"الموساد" وتحرّر فلسطينيا في ماليزيا

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فيديوغرافيك.. تفكيك خلية تجسس للموساد في ماليزيا

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