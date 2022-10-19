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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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قائد الثورة الاسلامية: العدو يحاول ان يبالغ في نقاط ضعفنا ويغطي على نقاط قوتنا ويجب ألا ندع ولا نساعد العدو في هذا المجال
قائد الثورة الاسلامية:حققنا انجازات في الصناعة النووية التي لها الكثير من النعم وقد تمكنا من الحصول عليها ولانسعى لحيازة الأسلحة والقنابل النووية
قائد الثورة الاسلامية في ايران:الجامعة ركيزة مهمة لتقدم البلاد وتضم النخب العلمية وان التحركات لتعطيل دروسها يؤكد بان للجامعة دورًا أساسيًا
المرشح لتولي حقيبة وزارة العمل في ايران السيد صولت مرتضوي يحصل على ثقة البرلمان بـ 176 صوتا مؤيدا
مصادر فلسطينية عن وزارة الأسرى بغزة: قوات الاحتلال اعتقلت نحو 20 مواطنًا فلسطينياً خلال حملة مداهمات واسعة لمحافظات الضفة الغربية والقدس
وزير الخارجية الايراني: طلب الاميركيين بشطب اسماء المتورطين باغتيال الشهيد سليماني غير معقول وقلنا لهم بوضوح أن هذه القضية خط أحمر لنا
وزير الخارجية الايراني: على هامش الاتفاق النووي طلب الأمريكيون شطب 60 شخصا ادرجتهم ايران على القائمة السوداء لتورطهم باغتيال القائد سليماني
وزير الخارجية الايراني: إحدى المشاكل في الاتفاق النووي أن الالتزامات محددة بوضوح لكن الغاء اجراءات الحظر لم يتم تحديدها بوضوح
وزير الخارجية الايراني: لم نبتعد عن طاولة المفاوضات ولسنا مستعدين لأي اتفاق ينطوي على أية أضرار لكننا نبحث عن اتفاق معقول يؤمن مصالح البلاد
البيت الأبيض: تقديم السعودية مساعدات لأوكرانيا لا يلغي القرار الخاطئ الذي اتخذته مجموعة أوبك بلاس
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 19-10-2022
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الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.