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ايران تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج 1600 عدة طبية

ايران تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج 1600 عدة طبية
الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعلن المدير العام لشؤون المعدات الطبية في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني روح الله مزيناني عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج 1600 عدة طبية من ضمنها 500 عدة تعد ايران من الدول الرائدة في صنعها.

العالم - ايران

وقال مزيناني في تصريح له على هامش لقائه مع مصنعي المنتوجات الطبية وطب الأسنان والمختبرية والإكلينيكية والمستشفيات والصناعات ذات الصلة: حققنا الاكتفاء الذاتي في 1600 عدة طبية من ضمنها 500 عدة تعتبر ايران من الدول الرائدة في صنعها.

واضاف: يعمل في العلوم الطبية ، الكثير من الاخصائيين في مختلف التخصصات في مجالات الطب والهندسة معًا لإنتاج أفضل المنتوجات.

وقال مزيناني: لدينا أكثر من 7 آلاف فهرس منتج بـ 360 ألف رمز تسجيل (IRC) في مجال المعدات الطبية على مستوى البلاد، وهو ما يساعد بشكل كبير في المجال الصحي ، ومن بينها ، لدينا إنتاج محلي في 240 ألف حالة ، وإلى جانب ذلك ، ما زلنا نستورد 120 ألف حالة يجب علينا العمل على انتاجها محليا وحظر استيراد مثيلاتها الاجنبية.

وقال مدير عام شؤون المعدات الطبية بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي: تبلغ كمية استيراد المعدات الطبية 60٪ من إجمالي الاستهلاك والنسبة الباقية اي 40٪ هي إنتاج محلي ، ونحاول، مع الاخذ بنظر الاعتبار الجودة والكمية معا، زيادة كمية المنتجات المصنعة محليًا وتقليل كمية الواردات المنتجات الأجنبية.

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ايران تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج 1600 عدة طبية

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