ايران تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج 1600 عدة طبية

العالم - ايران

وقال مزيناني في تصريح له على هامش لقائه مع مصنعي المنتوجات الطبية وطب الأسنان والمختبرية والإكلينيكية والمستشفيات والصناعات ذات الصلة: حققنا الاكتفاء الذاتي في 1600 عدة طبية من ضمنها 500 عدة تعتبر ايران من الدول الرائدة في صنعها.

واضاف: يعمل في العلوم الطبية ، الكثير من الاخصائيين في مختلف التخصصات في مجالات الطب والهندسة معًا لإنتاج أفضل المنتوجات.

وقال مزيناني: لدينا أكثر من 7 آلاف فهرس منتج بـ 360 ألف رمز تسجيل (IRC) في مجال المعدات الطبية على مستوى البلاد، وهو ما يساعد بشكل كبير في المجال الصحي ، ومن بينها ، لدينا إنتاج محلي في 240 ألف حالة ، وإلى جانب ذلك ، ما زلنا نستورد 120 ألف حالة يجب علينا العمل على انتاجها محليا وحظر استيراد مثيلاتها الاجنبية.

وقال مدير عام شؤون المعدات الطبية بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي: تبلغ كمية استيراد المعدات الطبية 60٪ من إجمالي الاستهلاك والنسبة الباقية اي 40٪ هي إنتاج محلي ، ونحاول، مع الاخذ بنظر الاعتبار الجودة والكمية معا، زيادة كمية المنتجات المصنعة محليًا وتقليل كمية الواردات المنتجات الأجنبية.