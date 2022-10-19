الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٢:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اصابة قائد عسكري و7 من مرافقيه بانفجار في السليمانية العراقية

اصابة قائد عسكري و7 من مرافقيه بانفجار في السليمانية العراقية
الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

أصيب قائد قوات الكوماندوز في منطقة كردستان العراق، آكام عمر، مع عدد من المنتسبين الآخرين، خلال تنفيذهم لعملية عسكرية صباح اليوم الأربعاء في قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية، اثر انفجار عبوة ناسفة.

العالم - العراق

حيث تم نقل آكام عمر الى مستشفى فاروق بمدينة السليمانية وتوفي احد العناصر معه اثر اصابته.

وبحسب مصادر مطلعة فان عبوة ناسفة انفجرت على قوات الكوماندوز خلال تنفيذهم عملية عسكرية ضد ارهابيي "داعش"، واصيب قائد قوات الكوماندوز مع عدد من مرافقيه.

وتوفي احد العناصر المصابين كان من حراس قائد قوات الكوماندوز، ويحمل رتبة ملازم.

وافاد مصدر رفض الكشف عن اسمه، ان الحادث وقع في قرية "قوم بلك" التابعة لمنطقة كرميان في السليمانية، وان عنصر الكوماندوز الذي لقى حتفه كان احد حراس اكام عمر، وهو موجود في مستشفى كلار الآن.

من جانيه، اعلن المتحدث باسم شرطة كرميان، علي جمال، بمنشور في حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، ان العنصر الذي توفي اثر الانفجار يدعى زهير محمد ومعروف باسم "بوتان كرمياني".

وذكر الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني في بيان، انه "خلال عملية امنية لملاحقة الإرهاب ومخلفات داعش الارهابي، في مناطق تاويرك وبلكانه وزينانه في كرميان، انفجر عدد من العبوات الناسفة على قوات كوماندوز اقليم كردستان".

واضاف البيان ان "قائد قوات الكوماندوز اكام عمر اصيب بجروح بليغة الى جانب سبعة عناصر من البيشمركة، فيما توفي العنصر زهير محمد اثر الانفجار".

روابط ذات صلة

الاستخبارات العراقية تحبط عملية هروب 6 ارهابيين

رشيد والسوداني على طاولة واحدة لبحث آليات تشكيل الحكومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دبلوماسية ايرانية.. على الحكومات الأجنبية وسفاراتها عدم التدخل بشؤون إيران الداخلية

السوداني: الحكومة المقبلة ستكون على مستوى التحديات وعند حُسن ظن الشعب

16 عاما سجن بسبب 14 تغريدة.. الديمقراطية السعودية على أصولها وأمريكا ‘قلقة’!!

اصابة قائد عسكري و7 من مرافقيه بانفجار في السليمانية العراقية

محمد صلاح يستهدف إنجازا جديدا في مباراة ليفربول ضد وست هام

تقرير أممي: عام 2022 الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية منذ 16 عاما