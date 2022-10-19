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أمير عبد اللهيان: ايران لم تزود روسيا بأي سلاح للحرب في أوكرانيا

أمير عبد اللهيان: ايران لم تزود روسيا بأي سلاح للحرب في أوكرانيا
الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الكرواتي جيرليش رودمان ، العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية وشددا على تعزيز التعاون.

العالم- ايران

واستعرض الجانبان في هذه المكالمة آخر تطورات العلاقات الثنائية وأكدوا على أهمية تطويرها وترسيخها.

في إشارة إلى الأحداث الأخيرة في أوكرانيا والمزاعم التي أطلقها بعض المسؤولين في هذا البلد ، والقاضية بأستخدام المسيرات الإيرانية التي تم تسليمها إلى روسيا قبل سنوات في الحرب ضد أوكرانيا ، وقال وزير الخارجية الايراني : "نحن كنا ولازلنا نعارض بقوة الحرب وتسيلح اي من طرفي الحرب ، وقد طلبنا من السلطات الأوكرانية تقديم وثيقة تتعلق باستخدام المسيرات الإيرانية في الحرب في أوكرانيا.

وأشار عبداللهيان إلى أنه بالطبع لدينا تعاون دفاعي مع روسيا منذ سنوات عديدة ، لكننا لم ندعم الحرب ضد أوكرانيا ولم نوفر أيًا من الأسلحة الإيرانية لروسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وفي جانب آخر من تصريحاته اشار وزير خارجية الايراني ، إلى الإجراء غير الصحيح الأخير لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإيران ، والذي استند إلى مجموعة من المعلومات الخاطئة وقال : لقد حذرت السيد بوريل فيما سبق في هذا الصدد ، وان زملائي يبحثون حاليًا في رد مناسب ومتبادل ازاء هذا الإجراء من جانب الاتحاد الأوروبي.

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أمير عبد اللهيان: ايران لم تزود روسيا بأي سلاح للحرب في أوكرانيا