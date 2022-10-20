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بسبب تغريدة .. امرأة عربية تحاكم في السعودية ونشطاء التواصل يغردون

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

شهدت شبكات التواصل غضب عارم إزاء الحكم التي اصدرته السلطات السعودية بحق الطبية التونسية مهدية مرزوقي.

العالم - خاص بالعالم

هل يمكن تخيل أن حكومة أو نظاما يخاف من تغريدة، أو حتى إعجاب على تغريدة؟ نعم. هذا ما حصل في السعودية. الطبيبة التونسية مهدية المرزوقي حكمت بالسجن 15 عاما في السعودية والسبب؟ إعجابها بتغريدة تمدح بالمقاومة اللبنانية.

وتفاعل نشطاء التواصل في العالم العربي مع مهدية مرزوقي حيث كتب "مريم العقربي" حول هذا الموضوع: "نطالب السلطات السعودية بإرجاع مهدية المرزوقي إلى بلادها الرجاء من المنظمات الحقوقية الضغط".

وغرد "تركي الشلهوب" كاتبا حيال هذا الموضوع: "محكمة الاستئناف تُصدر حكمًا بسجن الطبيبة التونسية مهدية المرزوقي المقيمة في السعودية خمس عشرة سنة؛ فقط لأنها تفاعلت مع تغريدة في تويتر. حقيقة لا أعرف بما أُعلق".

وعلق "عمر" بشأن هذا الموضوع قائلا: "هذا النظام يعتقد إذا غابت التغريدات المعارضة فالشعب سيكون كالبهائم ولن يعرف أخبار فضائحه وجرائمه".

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