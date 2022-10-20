"حماس" تنعى الشهيد عدي التميمي وتبارك عمليتيه

العالم- فلسطين

جاء ذلك بعد تنفيذ عملية إطلاق نار بطولية وإصابته مستوطنًا، على مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس، مساء الأربعاء، بعد أسبوعين من المطاردة إثر تنفيذه عملية شعفاط البطولية.

وشددت الحركة، في بيان صحفي فجر اليوم الخميس، أنّ" هذه العملية الجديدة، واستبسال البطل التميمي وإصراره على مقاومة الاحتلال، يثبت أركان ثورة شعبنا ضد الاحتلال المجرم، ويبعث برسالة التحدي له من قلب القدس، وينذره بأيام سوداء يستهدف فيها جنودهم وحراس مستوطناتهم وقطعانهم المعربدة في بقاعنا الطاهرة، ويحوّل جبروتهم وغطرستهم إلى مهزلة بأيدي مقاومينا الأبطال".

وقالت: إنّ "القدس ورجالها وهم يرسمون ملاحم العزة، ويضربون الأنموذج في مجابهة المحتل برغم منظومته الأمنية وإجراءاته العسكرية المتطورة، ينتصرون لنداء المسجد الأقصى ويؤكدون قدسيته وأحقية شعبنا فيه مسجدا خالصا للمسلمين، ولا حق للاحتلال فيه إلى الأبد".

وبعثت بالتحية لمخيم شعفاط ورجاله الأشداء، ولروح الشهيد البطل عدي التميمي النموذج المقاوم الملهم، والعزاء لعائلته ومحبيه.

ودعت حماس" ثوار وأبناء شعبنا الصامدين لاقتفاء أثر المجاهد التميمي والسير على نهجه وتفعيل كل الأدوات لحماية الأقصى، وفي مقدمتها الرباط وشد الرحال وتصعيد المقاومة الشاملة".