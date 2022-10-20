العالم- فلسطين

وقالت الحركة في بيان مساء الأربعاء: "إذ ننعى الشهيد البطل عدي التميمي الذي واصل خيار الاشتباك حتى النفس الأخير، والذي تجلى في تنفيذه عملية حاجز "شعفاط"، لنؤكد أن الساحات تتوحد على طريق واحد نحو القدس المحتلة".

وأضافت: "أن استشهاد البطل المقدسي عدي التميمي، لن يوقف انتفاضة الاشتباك المشتعلة على امتداد الضفة المحتلة، وسيكون دمه وقوداً لزحف المقاتلين اقتداء بشجاعته ونموذجه الفدائي الحاضر للقتال حتى الشهادة".

وأكدت أن "جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في القدس والضفة لن تنجح في كسر عنفوان أهلنا، وإن نموذج الشهيد عدي في كسر المنظومة الأمنية وقهر هيبته سيكون ملهماً لكل مقاومينا وشعبنا."

وأهابت حركة الجهاد الإسلامي ب"جماهير الشعب الفلسطيني لضرورة الالتفاف حول أهلنا في القدس ونابلس وجنين وعموم الضفة، وتصعيد المواجهات على نقاط التماس، وتشكيل جبهة داعمة وحاضنة للمقاومين في ضفتنا الباسلة".

وقدمت الحركة "التعزية والمباركة من عائلة الشهيد الكرام، ومن أهلنا المرابطين في القدس وأكناف بيت المقدس، ونعاهد الشهداء على الوفاء لدمهم الطاهر حتى الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني".