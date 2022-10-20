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الجهاد تنعى الشهيد التميمي عقب تنفيذ عملية في مستوطنة "معاليه ادوميم"بالقدس المحتلة

الجهاد تنعى الشهيد التميمي عقب تنفيذ عملية في مستوطنة
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة إلى "جماهير الشعب الفلسطيني، شهيد القدس البار عدي التميمي (22 عاماً) الذي ارتقى عقب تنفيذ عملية شجاعة على حاجز مستوطنة "معاليه ادوميم" شرقي القدس المحتلة".

العالم- فلسطين

وقالت الحركة في بيان مساء الأربعاء: "إذ ننعى الشهيد البطل عدي التميمي الذي واصل خيار الاشتباك حتى النفس الأخير، والذي تجلى في تنفيذه عملية حاجز "شعفاط"، لنؤكد أن الساحات تتوحد على طريق واحد نحو القدس المحتلة".

وأضافت: "أن استشهاد البطل المقدسي عدي التميمي، لن يوقف انتفاضة الاشتباك المشتعلة على امتداد الضفة المحتلة، وسيكون دمه وقوداً لزحف المقاتلين اقتداء بشجاعته ونموذجه الفدائي الحاضر للقتال حتى الشهادة".

وأكدت أن "جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في القدس والضفة لن تنجح في كسر عنفوان أهلنا، وإن نموذج الشهيد عدي في كسر المنظومة الأمنية وقهر هيبته سيكون ملهماً لكل مقاومينا وشعبنا."

وأهابت حركة الجهاد الإسلامي ب"جماهير الشعب الفلسطيني لضرورة الالتفاف حول أهلنا في القدس ونابلس وجنين وعموم الضفة، وتصعيد المواجهات على نقاط التماس، وتشكيل جبهة داعمة وحاضنة للمقاومين في ضفتنا الباسلة".

وقدمت الحركة "التعزية والمباركة من عائلة الشهيد الكرام، ومن أهلنا المرابطين في القدس وأكناف بيت المقدس، ونعاهد الشهداء على الوفاء لدمهم الطاهر حتى الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني".

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