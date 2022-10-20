"فصائل فلسطينية" تنعى الشهيد عدي التميمي

العالم- فلسطين

المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، قال في تصريح صحفي: "يتوهم الاحتلال بأن استشهاد البطل عدي التميمي منفذ عملية شعفاط، يمكن أن يوقف هذه الانتفاضة المتصاعدة".

وأضاف، "سيبقى البطل الشهيد عدي التميمي أيقونة وطنية فلسطينية، يمثل شجاعة الفلسطيني في نضاله ضد المحتل، وبسالة المقاتل المستعد للتضحية بأغلى ما يملك".

وتابع قاسم، "سنكون دائما بانتظار عدي جديد يواصل القتال ضد هذا المحتل حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".

ونعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، "الشهيد البطل عدي التميمي الذي استُشهد إثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بعد تنفيذ عملية إطلاق نار ضد "حواجز الموت الإسرائيلية".

ودعت الجبهة في بيانٍ لها، "جماهير الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية والإسلامية، إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي؛ ردا على جرائمه المتصاعدة ضد شعبنا، بالإضافة لمواجهة قراراته الإرهابية والعنصرية، والتي كان آخرها حصار مخيم شعفاط ومدينة نابلس في محاولة بائسة منه لوقف المقاومة المتصاعد لشعبنا".

وأشادت الجبهة ب"الشهيد عدي التميمي ابن مدينة القدس المحتلة، والذي قضى شهيدًا بعد أن أصاب الكيان الإسرائيلي بحالةٍ من الهستيريا والرعب، وبعد أن فرض منع التجوال على مستوطنات القدس المحتلّة، وأرهق أجهزة الأمن لعدّة أيام متواصلة".

ووصفت "الشهيد التميمي بأنه بطل من أبطال الشعب الفلسطيني، الذين انتفضوا في وجه الكيان، وردوا على جرائمه، وأكدوا بإصرار وعناد لا يلين على أن الشعب من شماله إلى جنوبه، ومن نهره إلى بحره واحد، لم تستطع الاتفاقات أو مخططات الاحتلال تجزئته أو تحييده عن الصراع".

من جانبها، نعت لجان المقاومة الشعبية "الشهيد الفدائي عدي التميمي منفذ عملية شعفاط ومعالي أدوميم البطولتين"، مؤكدة أن "دماء الشهداء ستبقى منارة ودافعا قويا لاشتعال جذوة الثورة والمقاومة حتى دحر الاحتلال وكنسه عن أرضنا وترابنا الطاهر".

وأكدت في تصريح صحفي، أن "عملية معاليه أدوميم البطولية تؤكد قدرة الشعب الفلسطيني على ملاحقة الاحتلال وهزيمته في كل مكان من فلسطين المحتلة".

وباركت حركة الأحرار عملية اطلاق النار البطولية شرق القدس، مؤكدة أنها رد على عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا وحصاره لمدينة نابلس وشعفاط.

وباركت حركة المجاهدين الفلسطينية "عملية إطلاق النار عند مدخل مغتصبة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، التي تؤكد على صوابية نهج المواجهة مع المحتل حتى كنسه عن كل أراضينا المحتلة."

وعدّت في تصريح صحفي، أن" هذه العملية البطولية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال، ولتؤكد إصرار شبابنا في الضفة والقدس على تبني خيار المقاومة في مواجهة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على شعبنا ومقدساتنا".