"الغرفة المشتركة للمقاومة" تنعى الشهيد التميمي

العالم- فلسطين

وجاء في بيان صادر عن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية حول/بطولة واستشهاد المقاوم البطل شهيد القدس عدي التميمي:

بسم الله الرحمن الرحيم "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ"

بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تنعى الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية شهيد القدس وشهيد فلسطين المقاوم البطل عدي التميمي ابن مدينة القدس المحتلة، منفذ عمليتي شعفاط و"معاليه أدوميم" البطوليتين..

والذي لقن العدو دروساً قاسية في عمليته الأولى التي أبدى فيها جسارة وبطولة حين قاتلهم وجندلهم من نقطة صفر في قلب ثكنة عسكرية وأمنية حصينة، ثم في مطاردته وعجز الكيان المزعوم بطائراته وجنوده ومنظومة استخباراته عن الوصول إليه على مدار أكثر من عشرة أيام، وختامًا بمطاردته هو للعدو في مكان لم يتوقعه، وارتقائه مقبلًا غير مدبر في مشهد بطولي لن تنساه الأجيال.

إن هذه البطولات المتتالية التي يسطرها أبطالنا ومجاهدونا ومقاتلونا في القدس والضفة المحتلة ستكون نبراساً لمن خلفهم ورعباً متواصلاً للمحتل طالما بقي جاثماً على أرضنا ويدنس مقدساتنا..

ولئن ارتقى عدي اليوم ففي فلسطين ألف ألف عدي، وعلى من اتخذ قرار العدوان على أقصانا ومقدساتنا واستفزاز مشاعر شعبنا في أقدس مقدساته أن ينتظر الأجوبة الصادمة من شعبنا ومقاوميه الأشاوس.. وإن الغرفة المشتركة إذ تنعى المقاوم العنيد عدي التميمي فهي تدعو أبناء شعبنا في قطاع غزة للوقوف دقيقة تكريم وتحية لهذا البطل تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢م في جميع الشوارع والمؤسسات والميادين تأكيداً على فخرنا واعتزازنا بهذا المقدام وبإخوانه ورفاقه الذين يسيرون على نفس الطريق.

والله أكبر والنصر للمقاومة....

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

الخميس الموافق 20-10-2022م