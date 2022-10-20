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المستوطنون يعيشون الرعب في الضفة الغربية

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة أن كيان الاحتلال الاسرائيلي كل وعود التي ترنحها بها للمستوطنين باءت بالفشل.

العالم - غياهب الكيان

وقال عواضة في حديث لبرنامج"غياهب الكيان" إن كل الامكانيات التي حاول جيش الاحتلال تقديمها للمستوطنين من ناحية الأمان وسهولة التنقل والتمكن من مصادرة الأراضي الفلسطينية من خلال تنشيط عمل شبان التلال لتأمين نوع من الأمان للمستوطنين فشلت فشلا ذريعا.

وواوضح عواضة، أن كل المستوطنات والممرات التي تربط المستوطنات ببعضها، أصبحت عرضة الهدف الفلسطيني وهذا أثر بشكل كبير على ثقة المستوطنين بالجيش الصهيوني، وان قدرات كيان الاحتلال الإسرائيلي أصبحت محدودة جدا أمام الفعالية الفلسطينية.


واشار عواضة الى أن هناك فجوة كبيرة بين طبقات المجتمع الصهيوني، لانه مجتمع تعددي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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