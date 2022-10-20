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20 بالمئة من الصهاينة لا أمن غذائي لهم

الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

يسيطر الفقر على المجتمع الصهيوني حيث يعيش خمس الصهاينة في حال انعدام غذائي بسبب الفقر وغلاء الاسعار وعدم القدرة على تأمين قوة يومهم، وعليه ترتفع الاصوات  ترتفع الاصوات في الكيان منادية بحلول تبدو منعدمة.

العالم - خاص بالعالم

وقال المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة، في حديث لبرنامج "غياهب الكيان" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن المجتمع الصهيوني تسوده الخلافات والانقسامات، والفقر الذي ينهش به يزيد الطين بلا حيث يزيد من الجرائم والسرقات وتعاطي المخدرات والعنف.

واوضح عواضة أن الفقر المتفشي داخل الكيان يفند كل ادعاءات الاحتلال بان كيانه المزعوم قائم على المساوات ما هي الى ترهات لا صحة لها.

واشار عواضة الى أن هناك فجوة كبيرة بين طبقات المجتمع الصهيوني حيث ان هذا المجتمع قائم على التعددية.

هذا ويرى مراقبون أن كيان الاحتلال الاسرائيلي بما انه كيان غاصب، مهما حاول لا يستطيع أن يثبت اواصره وسيزول حتما، مشيرا الى أن الغياهب التي يعيشها كيان الاحتلال هي ارهاصات لزواله عما قريب.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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