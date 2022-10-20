نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 20-10-2022

قناة العالم
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٣:٢٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الهلال الأحمر الفلسطيني: 102 إصابة تعاملت معها طواقمنا خلال المواجهات التي اندلعت اليوم في نابلس وعزون ومخيم الفوار بالضفة الغربية المحتلة
الصحة الفلسطينية: إصابة حرجة برصاص الاحتلال وصلت للمستشفى من بلدة سعير بالخليل
أمير عبداللهيان لجوزيب بوريل: ، سياستنا تجاه الحرب في أوكرانيا هي احترام وحدة أراضي هذا البلد ووقف الحرب وليس إرسال أسلحة للأطراف المتصارعة
وزير الخارجية الايراني في محادثات هاتفية منسق السياسة الخارجية الاوروبية مع جوزيب بوريل: لدينا تعاون دفاعي مع روسيا
وزير الخارجية الايراني في محادثات هاتفي مع جوزيب بوريل: نرفض بشدة الادعاء بأت ايران سلمت طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها بالحرب مع أوكرانيا
المكتب السياسي لأنصارالله اليمنية: الشهيد البطل عدي التميمي أظهر شجاعة في المواجهة غير مكترث بالعدو الغاشم وبما لديه من إمكانيات وقدرات
المكتب السياسي لأنصارالله اليمنية: نبارك العمليات البطولية في فلسطين المحتلة وآخرها عملية البطل عدي التميمي
حرس الثورة الاسلامية يختتم مناوراته في منطقة ارس باجراء عمليات بالمروحيات والطائرات المسيرة والمدرعات وتمارين التطويق والهجوم الليلي
مسؤول في حزب المحافظين : اختيار رئيس وزراء جديد في بريطانيا بحلول 28 تشرين الأول/ أكتوبر
الهلال الأحمر الفلسطيني: 48 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في دير شرف غرب نابلس بالضفة الغربية
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 20-10-2022
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/10/20/166627822497825300.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/10/20/166627822497825300.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2022/10/20/166627822414711500.jpg
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 20-10-2022
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-10-2022
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 19-10-2022
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
غياهب الکيان
تزايد جرائم قتل النساء في كيان الاحتلال
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٧
إیران
أبرزعناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٦
هاشتاغ
شاهد.. النشطاء العرب يعلقون على أهم القضايا الدولية والإقليمية
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥
مع الحدث
عودة حماس لدمشق وتمتين محور المقاومة
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣
انقلاب الصورة
السعودية وزمن توسل الهدنة من صنعاء
الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١
خاص بالعالم- مراسلون
بوتين يصدر أوامر جديدة للحرب في أوكرانيا
الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 20-10-2022
شاهد.. رسالة الاضراب العام في الضفة الغربية للاحتلال
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 20-10-2022
ثعبان يفاجئ ركاب درجة رجال الأعمال في طائرة أمريكية
لدى لقائه في دمشق الهيئة التنسيقية الروسية..
المقداد: انتهاك الغرب للقانون الدولي سبب عدم الاستقرار في العالم
الرئيس الفرنسي يعلق على استقالة تراس
مقالات و تحليلات
عودة حماس لدمشق شوكة في عين كيان الاحتلال الاسرائيلي
الإمارات وعٌمان.. التقارب الاقتصادي لا يلغي الصراعات الممتدة
معضلة السعودية النفطية مردّها التبعية لاميركا
لقاء منفرد مع الرئيس الأسد.. 'حماس' في ضيافة دمشق خلال أيام
ما هو موقف الأردن بخصوص القدس إذا عاد نتنياهو الى الحُكم؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.