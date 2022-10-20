بالصورة.. تداول وصية كتبها الشهيد عدي التميمي قبل استشهاده

العالم - فلسطين

ويقول التميمي في الوصية التي كتبها بتاريخ 11 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، أي بعد نحو ثلاثة أيام من تنفيذه عملية حاجز شعفاط: "أنا المطارد عدي التميمي من مخيم الشهداء شعفاط، عمليتي في حاجز شعفاط كانت نقطة في بحر النضال الهادر"

وتابع: "أعلم أنني سأستشهد عاجلا أم آجلا، وأعلن أني لم أحرر فلسطين بالعملية، ولكن نفذتها وأنا واضع هدفا أساسيا، أن تحرك العملية مئات من الشباب ليحملوا البندقية بعدي".

وختم التميمي وصيته بتوقيع "المطارد عدي".

واستشهد الشاب التميمي مساء الأربعاء برصاص الاحتلال، عندما حاول تنفيذ عملية جديدة قرب مستوطنة "معالي أدوميم" شرقي مدينة القدس المحتلة.

وشهد الشارع الفلسطيني إضرابا عاما الخميس، حدادا على استشهاد التميمي، مع مسيرات ليلية تحتفي به.