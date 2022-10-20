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قاليباف يؤكد على تطوير العلاقات بين ايران والكويت في مختلف المجالات

قاليباف يؤكد على تطوير العلاقات بين ايران والكويت في مختلف المجالات
الخميس ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني، محمد باقر قاليباف، على تطوير العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والكويت في مختلف المجالات ومنها البرلمانية.

العالم- ايران

جاء ذلك في برقية تهنئة وجهها قاليباف، اليوم الخميس، الى أحمد عبدالعزيز جاسم السعدون لانتخابه رئيسا جديدا لمجلس الامة الكويتي.

وجاء في جانب من البرقية بعد توجيهه التهنئة: ان التعاون بين مجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الاسلامية الإيرانية ومجلس الامة في دولة الكويت والعلاقات الودية بين نواب البرلمانين تعد صفحة مضيئة في العلاقات بين حكومتي وشعبي الجمهورية الإسلامية الايرانية والكويت.

وقال: انني اذ أهنئكم مرة أخرى، أود أن أؤكد على اواصر الصداقة والأخوة بين البلدين ، إيران والكويت ، وطاقات توسيع هذه العلاقات في جميع المستويات ، بما في ذلك المستوى البرلماني.

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