أمير عبداللهيان: التغيير في الجغرافيا السياسية لمنطقة القوقاز خطنا الأحمر

العالم- ايران

وقال امير عبداللهيان في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الارميني بعد اللقاء الذي جرى بينهما في يريفان اليوم الخميس: إن حجم التجارة بين البلدين يتجاوز المليار دولار.

وأضاف: ان افتتاح القنصلية الايرانية العامة في قابان هو أحد البرامج المدرجة في أجندة الغد المشترك. تعتقد إيران أن وجود القوات الأجنبية والتدخلات الأجنبية في المنطقة في أي جزء من المنطقة ، بما في ذلك أذربيجان وأرمينيا ، لن يفيد شعوب المنطقة ، ونأمل أن يتم حل قضايا المنطقة بالصيغ المتوقعة ، بما في ذلك 3 + 3 ، على مستوى دول المنطقة. لن تتسامح إيران مع أي تغييرات في الجغرافيا السياسية للمنطقة ونعتبر ذلك خطًا أحمر لنا وسنستخدم جميع الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذ مثل هذه النوايا.

وقال وزير الخارجية عن ممر البحر الأسود والخليج الفارسي ووجود الهند فيه: هذا الممر من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالنا ، وبالنظر إلى أهمية الهند ومكانتها والدور الذي يمكن أن تلعبه ، فإننا نفكر في شكل ثلاثي بين إيران والهند وأرمينيا يجب أن يتم تصميمه بحيث نكون أكثر فعالية في تحقيق أهداف طريق الترانزيت المهم هذا.

وردا على سؤال حول تغيير الحدود ، قال أمير عبداللهيان: قال الرئيس الأذربيجاني في محادثات دبلوماسية أن أذربيجان ليست لديها أي خطط لتغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة وحدود المنطقة ، لكننا وجهنا تحذيرات إلى الجهات المعنية على أعلى المستويات فيما يتعلق بتغيير الجغرافيا السياسية وحدود المنطقة ، وإيران لديها كل القدرات لمنع هذا الإجراء.

* اتفقنا على كيفية الرد على أسئلة الوكالة وتم وضع البروتوكول اللازم والاتفاق عليه بين الطرفين

ورداً على مراسل ريانوستي ، شرح وزير الخارجية أيضاً عملية مفاوضات رفع العقوبات وقال: لقد تبادلنا الرسائل مع الجانب الأميركي في الأسابيع والأيام الماضية. وفق المحادثات التي أجريتها مع السيد بوريل (مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي) قبل ساعة من زيارتي إلى يريفان ، يمكنني القول أن كل شيء يمضي في المسار الصحيح. اتفقنا على إقامة تعاون أقوى بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية.

وأضاف: هنالك اتهامات لا أساس لها في الوكالة ضد الأنشطة النووية السلمية لجمهورية إيران الإسلامية. اتفقنا على كيفية الرد على أسئلة الوكالة وتم وضع البروتوكول اللازم والاتفاق عليه بين الطرفين. وفي الوقت نفسه ، تم إحراز تقدم جيد في تبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين في الأسابيع الماضية ، وكان وفد بالنيابة عن الجانب الأميركي من دولة ثالثة موجودًا في طهران ، وفي هذا الصدد ، وفي إجراء إنساني ، قمنا بتسليم أحد السجناء الإيرانيين -الأميركيين مزدوجي الجنسية إلى سلطنة عمان قبل أيام.

*حذرنا الجانبين الأميركي والأوروبي من تحريض المشاغبين والإرهابيين في إيران بتحليل خاطئ

وأشار أمير عبداللهيان إلى أن تبادل الرسائل مع الجانب الأميركي مازال مستمرا للوصول إلى النقطة النهائية للاتفاق. ومع ذلك ، في الاضطرابات وأعمال الشغب الأخيرة في إيران ، تصرفت اميركا وبعض الدول الأوروبية على نحو متسرع وغير مدروس وتدخلي. اليوم ، كل شيء يجري في مساره الطبيعي في إيران.

وقال: لقد فصلنا بشكل كامل حساب مثيري الشغب والمسلحين والإرهابيين عن الافراد الذي يحملون مطالب سلمية. لم يُقبض على أي شخص على صلة بالمطالب السلمية في إيران. حذرنا الجانبين الأميركي والأوروبي من تحريض مثيري الشغب والإرهابيين في إيران بالتحليل الخاطئ ، ورغم هذه الأجواء ، فإن تبادل الرسائل والمحادثات للوصول إلى المرحلة النهائية للاتفاق وعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي ماضية على الطريق الصحيح.