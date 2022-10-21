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تشييع جثمان الشهيد صلاح بريكي+ فیدیو

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

شيَّع مئات المواطنين فجر اليوم الجمعة جثمان الشهيد صلاح بريكي الذي ارتقى بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين.

العالم _ فلسطین

واستشهد، فجر اليوم الشاب صلاح البريكي "19 عاماً" متأثرا بإصابته في الرقبة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين.

وافادت مصادر طبية، بوقوع 3 إصابات طفيفة وصلت لمستشفى جنين الحكومي خلال الاشتباكات التي وقعت فجر اليوم في جنين. بدورها افادت مصادر محلية، بإعتقال الاحتلال المطارد براء علاونة من جنين خلال عملية الاقتحام.

واوضحت المصادر، بان إشتباكات عنيفة دارت بين مقاومين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال خلال الاقتحام.

وقالت كتيبة جنين:" بعون الله ووقوته تمكن مجاهدوا كتيبة جنين ولواء الشهداء من استهداف قوات الاحتلال في جبل ابو ظهير بصليات كثيفة من الرصاص".

وقال موقع حدشوت بتاخون سدي: "قبل قليل انتهى نشاط عسكري ضروري لقوات الجيش في جنين، وخلاله ألقى فلسطينيون زجاجات حارقة وعبوات وأطلقوا نيران حية على القوات، زاعماً "بعد المهمة الناجحة، غادرت جميع القوات بأمان دون وقوع إصابات للقوات".

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تشييع جثمان الشهيد صلاح بريكي+ فیدیو

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