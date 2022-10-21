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فنزويلا مركز لتصدير السيارات الإيرانية

فنزويلا مركز لتصدير السيارات الإيرانية
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير النقل الفنزويلي عن تسجيل طلب شراء 30 الف و200 سيارة ايرانية من طراز تارا ودينا بلاس من قبل مواطني هذا البلد خلال معرض إيران - فنزويلا للتكنولوجيا.

العالم - إيران

وجرى خلال اجتماع حضره نائب رئيس قسم التصدير والشؤون الدولية لشركة إيران خودرو ووزير النقل الفنزويلي وممثلي وزارتي الدفاع والخارجية الإيرانية والرئيس التنفيذي لشركة سايبا ورئيس مجلس إدارة شركة صناعة الجرارات ورئيس مجلس إدارة شركة تاكستان للسباكة، التوقيع على مذكرات التعاون بين مصنعي السيارات المحليين ودولة فنزويلا.

وأشار وزير النقل الفنزويلي رامون فيلاسكويز في هذا الاجتماع، إلى انعقاد مهرجان مبيعات السيارات الإيرانية الناجح على هامش معرض إيران-فنزويلا للتكنولوجيا ، وكشف عن اقبال المواطنين في بلاده على المنتجات الإيرانية وقال انه يقترح تصدير الف سيارة من كل مصنع سيارات إلى فنزويلا حتى الشهر المقبل كما يتعين حتى نهاية العام الايراني الجاري ايضا تصدير الفي سيارة اخرى على الاقل من كل شركة لصناعة السيارات الى فنزويلا.

وذكر أن السوق الفنزويلي يمكن أن يكون مركزًا لتصدير المنتجات الإيرانية إلى أسواق الدول المحيطة بفنزويلا ، بينما طالب بتأسيس شركة "ونيران اتو" في أسرع وقت ممكن وتفعيل شركات قطع الغيار الايرانية من أجل تطوير صناعة السيارات في فنزويلا وقال: في مجال خدمات ما بعد البيع ايضا فان فنزويلا تطلب بجد إرسال قطع الغيار وتدريب الموظفين وتقديم الخدمات المناسبة.

بدوره أعلن أمير عباس فرنودي، نائب رئيس الشؤون الدولية والتصدير في شركة إيران خودرو، عن استعداد هذه الشركة المصنعة للسيارة لتلبية أقصى الطلبات من الجانب الفنزويلي.

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فنزويلا مركز لتصدير السيارات الإيرانية