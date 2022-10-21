مساعدة الرئيس الايراني تلتقي المستشارة العليا للشيخ زكزاكي

العالم - إيران

ونقلت وكالة "فارس" بأن السيدة انسية خزعلي التقت يوم الجمعة مع السيدة كاروفي المستشارة العليا لزعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزاكي، وهي أم لخمسة شهداء.

ووصفت السيدة احمد كاروفي، الجمهورية الاسلامية بأسوة للحرية للدول الاخرى، وقالت: ان النساء وتأسيا بالثورة الاسلامية يمضين قدما بحركة الحرية في نيجيريا تحت قيادة الشيخ زكزاكي.

وأضافت: ان العزة والعفة والتطور هي من مكاسب الاسلام لنساء نيجيريا، وهي السبب في اقبالهن المتزايد على اختيار المذهب الشيعي.

وخلال اللقاء، أعربت مساعدة الرئيس الايراني في شؤون المرأة والأسرة عن تقديرها لجهاد المرأة النيجيرية ومقاومتها، واكدت ان النصر هو ثمرة جهودهن المخلصة.

وأكدت السيدة انسية خزعلي، ان تضحية المرأة الايرانية خلال ايام الثورة والدفاع المقدس (الحرب التي فرضها نظام صدام بدعم غربي أميركي على ايران من 1980 الى 1988) وانجازاتها في مختلف الاصعدة الفردية والاجتماعية بعد الثورة، اصبحت نموذجا يحتذى به للمرأة المسلمة، وهذا النموذج ممكن تقديمه للعالم أجمع.