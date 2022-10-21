الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٩:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مساعدة الرئيس الايراني تلتقي المستشارة العليا للشيخ زكزاكي

مساعدة الرئيس الايراني تلتقي المستشارة العليا للشيخ زكزاكي
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

التقت مساعدة الرئيس الايراني في شؤون المرأة والأسرة، اليوم الجمعة مع المستشارة العليا للشيخ زكزاكي السيدة جوماي احمد كاروفي.

العالم - إيران

ونقلت وكالة "فارس" بأن السيدة انسية خزعلي التقت يوم الجمعة مع السيدة كاروفي المستشارة العليا لزعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزاكي، وهي أم لخمسة شهداء.

ووصفت السيدة احمد كاروفي، الجمهورية الاسلامية بأسوة للحرية للدول الاخرى، وقالت: ان النساء وتأسيا بالثورة الاسلامية يمضين قدما بحركة الحرية في نيجيريا تحت قيادة الشيخ زكزاكي.

وأضافت: ان العزة والعفة والتطور هي من مكاسب الاسلام لنساء نيجيريا، وهي السبب في اقبالهن المتزايد على اختيار المذهب الشيعي.

وخلال اللقاء، أعربت مساعدة الرئيس الايراني في شؤون المرأة والأسرة عن تقديرها لجهاد المرأة النيجيرية ومقاومتها، واكدت ان النصر هو ثمرة جهودهن المخلصة.

وأكدت السيدة انسية خزعلي، ان تضحية المرأة الايرانية خلال ايام الثورة والدفاع المقدس (الحرب التي فرضها نظام صدام بدعم غربي أميركي على ايران من 1980 الى 1988) وانجازاتها في مختلف الاصعدة الفردية والاجتماعية بعد الثورة، اصبحت نموذجا يحتذى به للمرأة المسلمة، وهذا النموذج ممكن تقديمه للعالم أجمع.

روابط ذات صلة

برلماني إيراني: على المسؤولين الأوروبيين الحفاظ على سمعتهم

طهران تدعو الأمم المتحدة للحيلولة دون استغلال القرار الأممي 2231 في حرب أوكرانيا

أمير عبداللهيان: ننفي بقوة تسليم طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا

شاهد.. اختتام مناورات "ايران القوية" بهذه الرسائل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أوغلو يدعو لرفع اجراءات الحظر عن إيران لخفض سعر النفط

اختطاف مسؤول بالمجلس الرئاسي الليبي للمرة الثانية في غضون 3 أشهر

تطور إيجابي في علاقات سوريا مع مصر والسعودية

شاهد.. فنان تشكيلي عراقي يبهر العالم باسلوبه

مساعدة الرئيس الايراني تلتقي المستشارة العليا للشيخ زكزاكي

شاهد.. سيناريو تشكيل الحكومة العراقية الجديدة