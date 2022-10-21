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القائد العام للجيش الايراني: العدو يحاول منع تقدم إيران

القائد العام للجيش الايراني: العدو يحاول منع تقدم إيران
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال القائد العام للجيش الايراني اللواء "عبد الرحيم موسوي" إن اعداء الشعب الايراني وخاصة اميركا المجرمة والكيان الصهيوني اللقيط يحاولون منع تقدم ايران وتطورها وازدهارها أو ابطاء هذه المسيرة.

العالم - إيران

وأشار القائد العام للجيش الايراني الى المؤامرات التي يحوكها الأعداء ضد ايران من اجل الحيلولة دون تقدمها والمحاولات الرامية لإبطاء هذا التقدم.

جاء ذلك لدى تفقده اليوم الجمعة وحدات سلاح الجو والمضادات الجوية في ميناء بندر عباس (جنوب ايران)، وتقييمه لاستعداد الطائرات والمسيرات واجهزة الرادار والمنظومات الدفاعية والصواريخ ومراكز قيادة المراقبة

واطلع هذا المسؤول العسكري على الأعمال التي انجزها الجيش ونشاط المنتسبين فيه وأعرب عن بالغ شكره لهم لهذا النشاط الروحي واستعدادهم القتالي الذي يظهر نسبة الانضباط والروح المعنوية ومدى الثقافة الاسلامية لدى هؤلاء المنتسبين.

وتحدث اللواء موسوي عن المخططات التي يحوكها العدو لإشغال الحكومة وتركيزها على قضايا هامشية، مشددا على أن اعداء الشعب الايراني وخاصة اميركا المجرمة والكيان الصهيوني اللقيط يحاولون منع تقدم ايران وتطورها وازدهارها أو ابطاء هذه المسيرة.

وأضاف قائلا: ان الاعداء ولهذا السبب يثيرون بين حين وآخر أعمال الشغب ويثيرون الفوضى وزعزعة الامن والاستقرار في ايران كي يحولوا ولو بنسبة قليلة دون تقدمها أو تطورها، حيث يعمدون الى شن حرب مركبة يستخدمون فيها كل قدراتهم الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والقنوات الفضائية لتحقيق هذا الهدف.

واعتبر القائد العام للجيش الايراني تحريض الشبان والايقاع بين الاجيال والاديان والقوميات الايرانية والاحزاب ومختلف شرائح الشعب الايراني أنها من صنع مراكز التجسس في اميركا والكيان الصهيوني.

وشدد اللواء موسوي على أن تحلي أبناء الشعب الايراني بمزيد من اليقظة والحذر يؤدي الى افشال مختلف المؤامرات التي يحوكها العدو ونظام الهيمنة والشيطان الاكبر ضد ايران والنظام الاسلامي.

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القائد العام للجيش الايراني: العدو يحاول منع تقدم إيران

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