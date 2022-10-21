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خطيب جمعة طهران: على القضاء التعامل بحزم مع مثيري أعمال الشغب

خطيب جمعة طهران: على القضاء التعامل بحزم مع مثيري أعمال الشغب
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال خطيب جمعة طهران المؤقت اية الله "أحمد خاتمي" علی السلطة القضائية أن تتعامل مع من خان الشعب الایراني خدمة لتحقيق أغراض الأعداء بطريقة لا ترغب الأجيال القادمة في إثارة أعمال الشغب.

العالم - إيران

وتطرق إمام جمعة طهران المؤقت خلال خطبة صلاة الجمعة إلى الاضطرابات الأخيرة التي حدثت في بعض مناطق البلاد عقب وفاة الشابة مهسا اميني، ودعا السلطة القضائية الى التعامل مع الخونة بطريقة لايكرروا إثارة الشغب في ايران بعد الآن.

و أكد أن هؤلاء خانوا الشعب الايراني وقدموا الى العدو الذريعة التي كان يريد الحصول عليها لتحقيق أهدافه المشؤومة.

وأضاف أن الذين شاركوا في أعمال الشغب وتم تضليلهم يجب الافراج عنهم أما من قام بتمویل مثیري الشغب وهم العناصر والقياديون الرئيسيون بأعمال الشغب یجب التعامل معهم بحزم شديد.

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