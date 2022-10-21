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العثور علي مقبرة جماعية لضحايا 'داعش' بمدينة تدمر الأثرية

العثور علي مقبرة جماعية لضحايا 'داعش' بمدينة تدمر الأثرية
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم بأن الجهات المختصة عثرت على مقبرة جماعية قرب المسرح الأثري بمدينة تدمر الأثرية لمدنيين وعسكريين كان تنظيم داعش الإرهابي أقدم على إعدامهم قبل تحرير المدينة ودحره من المنطقة.

العالم- سوريا

وكان مصدر أمني قد قال في وقت سابق : خلال متابعة العملية الأمنية واستكمال عمليات التمشيط في مدينة جاسم بريف درعا تمكنت الجهات المختصة بالتعاون مع المجموعات المحلية والأهلية وبإسناد من وحدات الجيش من القضاء على مجموعة إرهابية من متزعمي تنظيم داعش.

وأضاف المصدر: من بين القتلى الإرهابي رامي الصلخدي الملقب أبو معاوية الفالح وهو الذراع اليمنى للإرهابي أبو عبد الرحمن العراقي إضافة إلى الإرهابي أبو خالد الإدلبي وآخرين مجهولي الهوية.

وذكر المصدر أيضا : عمليات التمشيط مستمرة لتطهير مدينة جاسم من إرهابيي داعش حيث تقوم وحدات الجيش بفرض طوق ناري حول المدينة وتنفيذ استهدافات مركزة بالوسائط النارية المناسبة لمواقع وتحركات الإرهابيين.

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