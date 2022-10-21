الاتحاد الأوروبي يعتزم توفير مساعدات بقيمة '1,5' مليار يورو لأوكرانيا شهريا

العالم- أوروبا

وذكرت فون دير لاين، خلال في مؤتمر صحفي في بروكسل بعد قمة للقادة الأوروبيين، أن "أوكرانيا أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها تحتاج إلى 3-4 مليار يورو شهريا من التكتل والولايات المتحدة لتغطية احتياجاتها الأساسية".

وأشارت إلى أن "الاتحاد الأوروبي يضع خططا لتزويد أوكرانيا بمساعدات اقتصادية شهرية بقيمة 1,5 مليار يورو (1,46 مليار دولار) خلال العام المقبل".

وقالت: "سيكون الرقم الإجمالي لذلك 18 مليارا للعام المقبل.. وهي إيرادات متوقعة مستقرة وموثوقة"، وأضافت "أصدرنا تعليمات لوزراء المالية بتطوير الآلية المناسبة".

وأكدت فون دير لاين" ضرورة ربط مساعدة الاتحاد الأوروبي في إعادة إعمار أوكرانيا بعملية الإصلاح لدعم توجه البلاد إلى عضوية الاتحاد الأوروبي".