الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٣:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الاتحاد الأوروبي يعتزم توفير مساعدات بقيمة '1,5' مليار يورو لأوكرانيا شهريا

الاتحاد الأوروبي يعتزم توفير مساعدات بقيمة '1,5' مليار يورو لأوكرانيا شهريا
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الجمعة، أن "الاتحاد الأوروبي يعتزم توفير مساعدات بقيمة 1,5 مليار يورو لأوكرانيا شهريا".

العالم- أوروبا

وذكرت فون دير لاين، خلال في مؤتمر صحفي في بروكسل بعد قمة للقادة الأوروبيين، أن "أوكرانيا أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها تحتاج إلى 3-4 مليار يورو شهريا من التكتل والولايات المتحدة لتغطية احتياجاتها الأساسية".

وأشارت إلى أن "الاتحاد الأوروبي يضع خططا لتزويد أوكرانيا بمساعدات اقتصادية شهرية بقيمة 1,5 مليار يورو (1,46 مليار دولار) خلال العام المقبل".

وقالت: "سيكون الرقم الإجمالي لذلك 18 مليارا للعام المقبل.. وهي إيرادات متوقعة مستقرة وموثوقة"، وأضافت "أصدرنا تعليمات لوزراء المالية بتطوير الآلية المناسبة".

وأكدت فون دير لاين" ضرورة ربط مساعدة الاتحاد الأوروبي في إعادة إعمار أوكرانيا بعملية الإصلاح لدعم توجه البلاد إلى عضوية الاتحاد الأوروبي".

روابط ذات صلة

رئيس وزراء إيطاليا السابق يحث على عدم تسليم أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس اتحاد التايكوندو الايراني يندد باقحام بريطانيا السياسة في الرياضة

هزة أرضية قوية تضرب ساحل إقليم الحسيمة بالمغرب

صمت رسمي سعودي على مخطط بيع الكحول في المطارات

الادميرال ايراني: اوقفنا زورقين أمريكيين مسيرين في اطار إرساء الامن البحري

الاتحاد الأوروبي يعتزم توفير مساعدات بقيمة '1,5' مليار يورو لأوكرانيا شهريا

إزالة صور الشهداء.. قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى