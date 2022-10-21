دعوات للمشاركة بوقفة تضامنية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في رام الله

العالم- فلسطين

وأكد الأهالي أنه" الوقفة ستنظم يوم غد السبت، 22 أكتوبر، الساعة الخامسة عصرًا، على دوار المنارة وسط رام الله."

وبينوا أن "الوقفة تأتي للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المضربين عن الطعام في سجون السلطة لليوم الـ26 على التوالي، في ظروف احتجاز سيئة جدًّا".

وأشاروا إلى أنه "منذ 140 يومًا، وخيرة أبناء فلسطين في زنازين السلطة، على خلفية توجهاتهم السياسية".

ويعاني المعتقلون السياسيون المضربون عن الطعام في سجون السلطة وضعًا صحيًّا صعبًا، في ظل استمرار إضرابهم لليوم الـ 26 على التوالي.

والمضربون هم الأسرى المحررون: أحمد هريش، وأحمد خصيب، وقسام حمايل، وجهاد وهدان، وخالد نوابيت، واعتقلوا إلى جانب منذر رحيب الذي لم يتمكن من الإضراب عن الطعام بسبب وضعه الصحي.