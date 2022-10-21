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شاهد... مراسل العالم يكشف تفاصيل جديدة عن انفجار ميناء الضبة شرقي اليمن

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في صنعاء إن انفجارات وقعت في ميناء الضبة شرق المكلا في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

العالم - مراسلون

وأضاف مراسلنا، أن ثلاث طائرات مسيرة نفذت الانفجارات تزامنا مع وصول سفينة أجنبية، لشحن النفط اليمني عبر ميناء الضبة.

وأشار مراسلنا، إلى أن هناك بيانا مرتقبا للقوات المسلحة اليمنية للتوضيح أكثر حول هذه الانفجارات.

وقال مراسل العالم، إن اليوم الجمعة منذ الصباح اغلق ميناء الضبة بالكامل بعد وصول سفينة أسوس لتحميل نحو مليوني برميل نفط خام.

وأضاف، أن السفينة النفطي غادرة الميناء بعد وقوع الانفجارات في الميناء ومحيط الميناء، وكذلك القوات الأمنية المتواجدة في الميناء قامت باغلاق كافة الطرق المؤدية للميناء.

وأشار مراسلنا إلى أن الانفجارات جاءت بعد تحذيرات صنعاء قبل الأيام باستهداف أي ناقلة نفط تأتي للمواني اليمنية بهدف سرقة النفط الخام اليمني.

وفي سياق متصل أفاد محافظ حضرموت أن انفجارين يعتقد أنهما ناجمان عن هجوم بطائرة مسيرة، استهدفا مرفأ الضبة الخاص بتصدير النفط، وأضاف أن الانفجارين حدثا بالتزامن مع دخول ناقلة نفطية عملاقة إلى المرفأ، لنقل مليوني برميل من الخام المنتج من حقول المسيلة، غرب حضرموت.

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