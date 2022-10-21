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باختصار..

مناورات 'إقتدار' .. تعزيز للأمن

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

إتسمت المناورات التي أجرتها القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية بشمال غربي إيران باستخدام أحدث التقنيات العسكرية.

العالم - باختصار

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باختصار.. مناورات 'إقتدار' .. تعزيز للأمن

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