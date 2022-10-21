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المنقوش: نستعد لاطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا

المنقوش: نستعد لاطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا
الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة إن الحكومة تعد للنسخة الثانية من "مؤتمر دعم استقرار ليبيا".

العالم - ليبيا

وفي تغريدة عبر تويتر، قالت المنقوش: "أصبحنا اليوم أقرب إلى الانتخابات أكثر من الوقت الذي مضى"، موضحة أن "النسخة الأولى من المؤتمر كانت اللبنة الأولى للاستقرار والازدهار بعد أكثر من 10 أعوام".

وأشارت إلى ما وصفته "بالنجاح العالمي للمؤتمر الأول، وتأكيد ليبيا أنها تملك وتقود زمام أمورها في الأحداث التي تتعلق بأمنها واستقرارها وسيادتها".

واحتضنت العاصمة الليبية طرابلس العام الماضي، المؤتمر الأول لاستقرار ليبيا، بمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية، من ضمنها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ودول الجوار، والدول الكبرى، وأخرى من الإقليم والمنطقة.

وخلص بيان المؤتمر إلى تأكيد رفض أي تدخلات في الشؤون الليبية الداخلية، والالتزام باستقلالها وسيادتها، والتشديد على موعد انتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول)2021 لتي لم تنظم.

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