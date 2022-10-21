شاهد... "مليونية 21 أكتوبر" السودانية بعدسة العالم

العالم - مراسلون

لا للتسوية شعار رفعه الاف المتظاهرين في العاصمة السودانية، الخرطوم عبر مليونية الـ21 من شهر اكتوبر، ذكري الثورة السودانية التي اطاحت بحكم العسكر في العام 1964، وأكد المتظاهرون من خلال تظاهراتهم ان التسوية تعتبر طوق النجاة للعسكر من عواقب محاكمتهم في قتل المتظاهرين السلميين.

وأكد المتظاهرون عبر هتافاتهم وشعاراتهم في شوارع أمدرمان في اتجاههم نحو البرلمان السوداني ان اسقاط الحكم العسكري لن يتم الا عبر الشارع السوداني، بعد ان فشلت الأحزاب وقوي الحرية والتغيير في الحفاظ علي مكاسب ثورتهم بعد إزاحة النظام البائد عن سدة الحكم عبر تظاهرات قتل فيها الالاف من الشباب السوداني.

وأمام البرلمان السوداني حيث تجمع الاف المتظاهرين استخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ما أدي لسقوط المئات من الضحايا.

ويستعد الشارع السوداني بكافة قطاعاته لمليونية الـ25 من أكتوبر ذكري انقلاب البرهان.

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