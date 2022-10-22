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بايدن يعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

بايدن يعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة 2024
السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة في بلاده المزمعة عام 2024.

العالم - الأميرکيتان

وقال بايدن في حديث لقناة MSNBC، يوم الجمعة: "لم أتخذ قرارا رسميا، لكن هذه هي نيتي المشاركة في الانتخابات من جديد، ولدينا وقت لاتخاذ هذا القرار".

وردا على سؤال بشأن موقف زوجته، جيل بايدن تجاه ذلك، قال: "زوجتي تعتقد أننا نقوم بشيء مهم جدا، وعلينا أن نستمر بذلك".

يذكر أن بايدن أصبح الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، حيث كان عمره 78 عاما عند تولي منصبه في يناير 2021.

وكان البيت الأبيض قد تحدث في وقت سابق أن بايدن يعتزم خوض السباق الانتخابي من جديد في الانتخابات المقبلة عام 2024.

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بايدن يعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

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