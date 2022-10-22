شاهد.. تراجع وتخبط سعودي ازاء قرار خفض انتاج النفط.. فماذا قالوا؟

خاص بالعالم

سرعان ما انكشفت الامور وهدأت العاصفة والزوبعة، وخرج المحللون السعوديون وبعض المسؤولون السعوديون ومن بينهم وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ليقول بالتأكيد ان هذا ليس صحيحاً، وان هذا الامر له علاقة بتوصية من اللجنة الفنية وان السعودية هي عضو واحد من 23 عضو في تحالف اوبك بلاس، وهي لم تقدم الاقتراح بتخفيض الانتاج، وان القصة لا فيها لا تحدي ولا مواجهة ولا استهداف، وان هناك علاقات تاريخية وودية بين امريكا والسعودية.

من جانبها، انتقدت المعارضة السعودية تصريح الجبير وقالت لماذا انت خائف وتقول انك لا تريد ازعاج امريكا، انت خفضت الانتاج من اجل رفع الاسعار.. ليس هناك حاجة لان تبرر..

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