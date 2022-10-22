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لبنان وسوريا بصدد ترسيم حدودهما البحرية

لبنان وسوريا بصدد ترسيم حدودهما البحرية
السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

بعد انجاز اتفاق حول ترسيم الحدود البحري بین لبنان والكيان الصهيوني قالت مصادر لبنانية أن بيروت بصدد ترسيم الحدود مع سوريا.

العالم - سوريا

وفي السياق كتبت صحيفة الأخبار اليوم السبت أن الرئيس اللبناني ميشال عون أجرى قبل يومين اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد، وناقش معه العلاقات الثنائية وملف ترسيم الحدود البحرية.

واتفقا الجانبان على تشكيل وفود رسمية من الوزارات والإدارات الرسمية في البلدين، لعقد اجتماعات في بيروت ودمشق من أجل التوصل سريعاً إلى اتفاق، خصوصاً أن نقاط النزاع ليست من النوع غير القابل للعلاج، وإن كانت تحتاج إلى نقاش تقني وقانوني.

وأكد عون والأسد أن المباحثات اللبنانية – السورية حول ملف ترسيم الحدود ستتم من دون أي وسيط وأن ما يتفق عليه الطرفان سيتم توثيقه كمعاهدة بين بلدين ولا يكون شبيهاً في أي حال من الأحوال بما جرى مع الإحتلال الإسرائيلي، لا لناحية وجود وسيط أميركي أو حاجة إلى ضمانات أممية أو دولية ولا إلى تفاوض غير مباشر.

وقد باشرت الجهات المعنية في البلدين إعداد الأوراق الخاصة بالإحداثيات والخطوط الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخالصة لكلا الجانبين.

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