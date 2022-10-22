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سوناك ينال دعم أكثر من 100 نائب للترشح لرئاسة حزب المحافظين

سوناك ينال دعم أكثر من 100 نائب للترشح لرئاسة حزب المحافظين
السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

نال وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك في وقت متأخر الجمعة الحد الأدنى المطلوب من الأصوات للترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين بعد استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس، وفق ما أفاد نواب مؤيدون.

العالم- أوروبا

وكتب النائب المحافظ البارز في مجلس العموم توبياس إلوود على تويتر "يشرفني أن أكون النائب المئة عن حزب المحافظين الذي يدعم ريشي"، وتبعه مؤيدون آخرون أكدوا تجاوز سوناك حاجز المئة.

وسيصبح سوناك تلقائيا زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للوزراء في حال فشل منافسيه بيني موردنت وبوريس جونسون في مسعاهم لنيل 100 ترشيح من زملائهم المحافظين في البرلمان.

وفُتحت الترشيحات يوم الخميس وستنتهي في الساعة 2 ظهرا يوم الاثنين، ومع وجود ما مجموعه 357 نائباً من حزب المحافظين في البرلمان، ومتطلبات 100 ترشيح، سيكون هناك ثلاثة مرشحين كحد أقصى على ورقة الاقتراع. وسيتم الكشف عن الفائز يوم الجمعة المقبل.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الخميس، استقالتها من منصبها، لتكون صاحبة أقصر مدة في رئاسة الحكومة في تاريخ البلاد إذ تولت المنصب قبل 44 يوما فقط، وسط أزمات اقتصادية وخلافات سياسية.

وقالت تراس إنه سيتم اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين في غضون الأسبوع المقبل، ما يفتح صراعًا جديدًا على السلطة داخل الحزب الحاكم، بعد استقالتها واستقالة بوريس جانسون من قبلها.

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سوناك ينال دعم أكثر من 100 نائب للترشح لرئاسة حزب المحافظين

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